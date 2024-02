Nora Krug wurde 1977 in Karlsruhe geboren. Hier verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend. Das Abitur legte sie am Helmholtz-Gymnasium ab. Kurz darauf verließ sie ihre Heimatstadt, um am Liverpool Institute for Performing Arts das Fach Bühnenbild zu studieren. Nach dem Bachelor dort schloss Nora Krug noch ein Studium in Dokumentarfilm und Illustration an der Universität der Künste in Berlin an.

2002 ging sie nach New York, um an der School of Visual Arts in New York zu studieren. Dort lebt sie bis heute und arbeitet als Professorin für Illustration an der „Parsons School of Design“. Ihre Zeichnungen und Bildergeschichten erscheinen regelmäßig in den größten Tageszeitungen wie der „The New York Times“ und dem britischen „The Guardian“.

2018 erschien Nora Krugs Buch „Heimat“. In der „graphic memoir“, einer Art gezeichnetem Tagebuch, protokolliert sie ihre Suche nach der eigenen Familiengeschichte im Kontext der NS-Zeit. Ihr Großvater Willi Rock war Fahrlehrer in Karlsruhe und trat 1933 der NSDAP bei. Er starb 1988, als Krug elf Jahre alt war.

Krug ist mit einem amerikanischen Illustrator jüdischer Herkunft verheiratet und Mutter einer Tochter (geboren 2015). Die Familie lebt in Brooklyn.