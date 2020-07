Ara Douglas alias Rosalinda

Papagei von Pippi Langstrumpf stirbt im Karlsruher Zoo

Die Trauer im Karlsruher Zoo ist riesig: Nach Rani, dem ältesten Elefanten Deutschlands, ist am Samstag auch Papagei Douglas gestorben. Todesursache des Aras, der als Rosalinda im Film „Pippi in Taka-Tuka-Land“ berühmt wurde, war mit 51 Jahren Altersschwäche, wie die Stadt Karlsruhe am Sonntag mitteilte.