Wichtigste Antworten im Video

Spezialisten aus der Region klären auf: Was genau ist Endometriose und wie wird sie behandelt?

Experten schätzen, dass etwa jede zehnte Frau in Deutschland an der Unterleibserkrankung Endometriose leidet. Die Krankheit ist dennoch weitestgehend unbekannt, selbst bei Frauenärzten. Was genau löst sie aus und wie wird sie behandelt?