Endometriose-Spezialist aus Baden-Baden: „Bei Berichten über Periodenschmerzen werde ich hellhörig“

Bei Berichten von Periodenschmerzen werde ich hellhörig. Diese sind meistens sehr stark und gravierend. Auch wenn eine Frau häufig Blasenentzündungen hat oder an Magen-Darm-Problemen leidet, beispielsweise mit Blut im Urin oder Stuhl, kann das ein Anzeichen sein. Die Erkrankung kann auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen, chronische Erschöpfung auslösen und sich auf die Psyche in Form von Depressionen und Ängsten auswirken. In sehr seltenen Fällen breiten sich die Entzündungsherde auch in der Lunge aus und verursachen Bluthusten. Die Krankheit kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Manche Frauen leiden unter permanenten Schmerzen, andere bleiben symptomlos und merken überhaupt nicht, dass sie an Endometriose leiden. Erst bei einem unerfüllten Kinderwunsch wird das Leiden bei einer Untersuchung festgestellt.