Die Perseiden kommen - wo und wann kann man die Sternschnuppenschwärme in Baden sehen?

Der August ist Perseiden-Zeit. Hunderte Staubkörner verglühen in der Atmosphäre der Erde. Aber wieso heißen die Meteore Perseiden? Und wieso treten sie im August auf? Und wichtiger, wann und wie kann ich die hellen Teilchen am Himmel entdecken?

Die Perseiden sind wieder da. Der Sternschnuppenschwarm trifft jedes Jahr um den 12. August herum auf die Erde. Wer dran glaubt, wünscht sich beim Anblick der verglühenden Meteore etwas. Doch was sind die Perseiden eigentlich, wieso heißen sie so und wann und wo kann man sie am besten sehen? Carolin Liefke, Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg und Thomas Reddmann, Branchenkollege am KIT und Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.