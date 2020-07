Tobias Törkott Autor

Tobias Törkott ist Teil der Online-Redaktion der Badischen Neuesten Nachrichten und kümmert sich um Themen aus der Welt des Sports. Nach dem Abitur absolvierte der gebürtige Kurpfälzer ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kinderstation einer Mannheimer Klinik.Danach studierte Törkott Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Politik und begann, für die Rheinpfalz und den Mannheimer Morgen zu arbeiten. Zunächst schrieb er über lokale Sportereignisse. Später berichtete er während seiner Redakteurs-Ausbildung in Mannheim über Bundesliga-Spiele in Darmstadt und Mainz, führte Interviews und schrieb Analysen. Für den Metal-Fan spielt Fußball eine große Rolle - auch privat. Sein Herz schlägt aber für vermeintliche Randsportarten und Themen fernab der klassischen Berichterstattung.