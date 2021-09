B293 bleibt gesperrt

Pfinztal-Berghausen wird dicht gemacht: Ab 20. September beginnen Arbeiten auf der B10

Die Sanierung der B293 in Pfinztal dauert länger als geplant. Ab dem 20. September wird zudem die B10 von der „Laub“-Kreuzung in Richtung Pforzheim saniert. Was ist für Autofahrer dann noch möglich?