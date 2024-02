My Shuttle ist im Landkreis Karlsruhe eine Erfolgsgeschichte. In dieser Bewertung waren sich Ragnar Watteroth und Olaf Strotköter bei der Eröffnung des siebten Gebiets des neuen on-Demand-Modells des Karlsruher Verkehrsverbundes einig.

Der Kreiskämmerer und das Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) konnten auf nicht weniger als 265.000 Fahrgäste verweisen, die den Service seit seiner Einführung im Jahr 2019 benutzt haben. Allein im letzten Jahr seien es 100.000 Fahrgäste gewesen, sagte Ragnar Watteroth gegenüber dieser Zeitung.

150 virtuelle Haltestellen entstehen zwischen Pfinztal und Walzbachtal

Drei elektrisch betriebene MyShuttle-Fahrzeuge im Stil der Londoner Taxis fahren künftig zwischen Pfinztal und Walzbachtal rund 150 virtuelle Haltestellen an. Einen Haltepunkt wird auch am Weingartener Bahnhof bedient.

Für die Einwohner von Walzbachtal und in den Pfinztaler Ortsteilen Berghausen und Wöschbach entstehen zahlreiche neue Querverbindungen mit Anschlüssen an die Schiene über die S4 und den Regionalexpress E45 in Jöhlingen und Wössingen.

Bürgermeister eröffnen das neue Angebot

Bei einer gemeinsamen Fahrt mit der Pfinztaler Bürgermeisterin Nicola Bodner (parteilos) und Bürgermeister Timur Özcan (SPD) wurde die Strecke offiziell eingeweiht. Die beiden Bürgermeister zeigten sich von dem neuen Angebot nicht weniger begeistert als die Vertreter des KVV und des Landkreises.

Diese Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs freue ihn außerordentlich, sagte Timur Özcan. Es sei toll, dass Menschen in den Abendstunden die Möglichkeit erhielten, zu den günstigen KVV-Tarifen fast wieder bis zur Haustür fahren zu können. Das Angebot füge sich nahtlos ein in das bereits bestehende Mobilitätskonzept der Gemeinde Walzbachtal.

Wir sind froh, dass die abendlichen Randstunden damit abgedeckt werden. Nicola Bodner

Bürgermeisterin von Pfinztal

Nicola Bodmer machte darauf aufmerksam, dass diese Möglichkeit in besonderem Maße für Frauen ein erhebliches Maß an Sicherheit bringe, wenn man nur wenige Meter von der Haustür aus dem Shuttle aussteigen könne. „Wir sind froh, dass die abendlichen Randstunden damit abgedeckt werden“, meinte die Pfinztaler Bürgermeisterin. Das Angebot entspreche genau dem Handlungsschwerpunkt „Pfinztal macht mobil“, das in dem Gemeindeentwicklungsplan 2035 erarbeitet worden sei.

Dass das Angebot eine Lücke für die Fahrgäste füllt, hat Ragnar Watteroth bereits in den vorherigen Bediengebieten beobachtet.

Zu diesen Zeiten fahren die Fahrzeuge in Pfinztal und Walzbachtal

In Pfinztal und Walzbachtal sind die Shuttles von Montag bis Donnerstag von 20 bis 0.30 Uhr buchbar, am Freitag und Samstag von 20 bis 2 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 0 Uhr.

„Es steht den Einwohnerinnen und Einwohner damit genau dann zur Verfügung, wann und wo sie es brauchen“, betonte der Finanzdezernent im Landratsamt Karlsruhe. Das sei meistens in den Abendstunden und am Wochenende außerhalb der Zeiten des üblichen Linienverkehrs. In Zukunft sollen noch weitere Gebiete im Landkreis von MyShuttle bedient werden.