Da wohnt so mancher jahrzehntelang in Berghausen und geht sodann erstmals auf Erkundungstour durch seine Ortschaft. Nicht allein. Das wäre alltäglich. Wie immer eben und kaum informativ. „Etwas von der alten Geschichte will sie erfahren“, verrät Beate Karcher.

Ihr Mann, Thomas, outet sich als „gebürtiger Berghausener“, als einer, der schon 60 Jahre in dem heutigen Pfinztaler Ortsteil lebt. Das freilich hat seine Frau und ihn nicht davon abgehalten, sich zu abendlicher Stunde auf dem Plateau vor der Martinskirche einzufinden. Dort ist der Startpunkt für einen spätabendlichen Erkundungszug durch Berghausen. An der Spitze der gut 20 Teilnehmer steht Nachtwächter Volker Hans Vortisch vom Heimatverein Pfinztal.

Vortisch, wie sich bald herausstellt, ein Kenner des vor 1.250 Jahren erstmals urkundlich erwähnten Fleckens, trägt standesgemäß die Kleidung eines Nachtwächters: dunkler Mantel und Dreispitz, dazu Laterne, Horn und eine Hellebarde. Für das über zwei Meter hohe Teil, eine Kombination aus Hieb- und Stichwaffe, hat er natürlich – wie er erzählt – eine von der zuständigen Behörde ausgestellte Genehmigung. Das muss sein – im Deutschland der Gegenwart.