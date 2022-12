Einsatzkräfte der Spezialeinheit SEK nehmen am 7. Dezember einen mutmaßlichen Reichsbürger in seiner Pfinztaler Wohnung fest. Dabei unterläuft den Beamten eine peinliche Panne.

Ein Staatsfeind in Wöschbach? Viele Bürger können das kaum glauben. Am 7. Dezember ist der Pfinztaler Ortsteil (2.800 Einwohner) plötzlich bundesweit in den Schlagzeilen. Bei einer Razzia in den frühen Morgenstunden nehmen SEK-Beamte in der Gartenstraße Marco v. H. fest. Der frühere KSK-Soldat soll mit anderen Reichsbürgern den Sturz der Bundesregierung geplant haben.

Beim Zugriff um 6 Uhr morgens unterläuft dem SEK eine peinliche Panne. Wegen einer fehlerhaften Angabe in ihren Einsatzunterlagen sprengen die Beamten zunächst die falsche Wohnungstür. Dahinter wohnt eine syrische Flüchtlingsfamilie mit sechs Kindern. Sie wird aus dem Schlaf gerissen, als plötzlich schwer bewaffnete Beamte in ihrer Wohnung stehen.

Die tatsächliche Zielperson wohnt gegenüber. Als die Einsatzleitung ihren Fehler bemerkt, lässt sie auch die Tür von Marco v. H. sprengen. In Sekundenschnelle wird der Verdächtige überwältigt. Wenig später führen Beamte ihn ab.

Marco v. H. aus Pfinztal-Wöschbach soll Sturz der Regierung geplant haben

Marco v. H. soll bei Corona-Demos in Pforzheim Mitglieder für seine Reichsbürger-Organisation angeworben haben. Er steht im Verdacht, als Teil eines militärischen Arms entscheidend an Umsturzplänen beteiligt gewesen zu sein.

In Wöschbach ist der Mann laut der Gemeinde nicht gemeldet. Auf seinem Klingelschild steht kein Name. Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten soll Marco v. H. auch in Zusammenhang mit Droh-Aufklebern gegen Ärzte in der Region stehen.

Auf den Stickern, die unter anderem in Walzbachtal gefunden wurden, waren Mediziner abgebildet, die Corona-Impfungen anbieten. Darüber der Text: „Booster Abo – Next Shot“. Letzteres lässt sich wahlweise mit „nächste Spritze“ oder „nächster Schuss“ übersetzen.

Die syrische Familie in Wöschbach steht auch noch Tage nach dem Zugriff unter Schock. Sie wird von Mitarbeitern der Gemeinde betreut. „Ein extrem lauter Knall hat uns geweckt“, berichtet der Familienvater. „Wir hatten Riesenglück. Wenige Minuten später wären die Kinder im Gang gewesen und hätten Teile der Tür abbekommen.“

Bundesstaatsanwaltschaft lässt 25 Verdächtige aus der Reichsbürger-Szene festnehmen

In den Tagen nach der Verhaftung kommen weitere Hintergründe ans Licht. Nach BNN-Informationen ist der Vermieter der Wohnung, der Sänger Rene R., ebenfalls in die Umsturzpläne verwickelt. Auch er wird von den Behörden festgenommen.

Die Spuren von Marco v. H. führen in den Pforzheimer Raum, wo zwei Wohnungen auf ihn gemeldet sind. Die meisten seiner Facebook-Freunde kommen aus der Goldstadt oder dem angrenzenden Enzkreis. Mehrere Familienmitglieder stammen aus der Gemeinde Straubenhardt.

In Wöschbach war v. H. dagegen ein großer Unbekannter. „Ich habe noch nie von ihm gehört“, sagt Ortsvorsteher Gebhard Oberle (CDU) auf Nachfrage. Auch Recherchen bei Vereinen ergeben keine heiße Spur.

Wer Reichsbürger sind und was sie antreibt Heterogene Gruppierung: Mitglieder der Reichsbürgerbewegung bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als legitimen und souveränen Staat. Ihre Rechtsordnung lehnen sie ab. Die Zusammensetzung der Bewegung ist ausgesprochen heterogen. Zu ihren Anhängern zählen Einzelpersonen und sektenartige Klein- oder Kleinstgruppen. Ablehnende Haltung: Zu den von ihnen vertretenen Ideologien gehören oft die Ablehnung der Demokratie, Rechtsextremismus, Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus. Reichsbürger lehnen eine offene und pluralistische Gesellschaft ab und weigern sich in vielen Fällen, Steuern und Bußgelder zu zahlen. Skurrile Selbstverwalter: Meist berufen sie sich darauf, dass nach ihrer Meinung das Deutsche Reich statt der Bundesrepublik fortbestehe. Zur Szene zählen seit einigen Jahren auch sogenannte „Selbstverwalter“, die behaupten, durch einseitige Erklärungen aus der Bundesrepublik und ihrer Gesetzordnung austreten zu können.

Bei den bundesweiten Razzien am 7. Dezember gegen Reichsbürger und Querdenker vollstrecken die Behörden insgesamt 25 Haftbefehle. Die Bundesstaatsanwaltschaft wirft 50 Frauen und Männern vor, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, um die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik zu beseitigen. Unter anderem soll die Gruppe geplant haben, das Reichstagsgebäude zu stürmen und Anschläge auf die Stromversorgung zu verüben.