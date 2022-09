AVG-Kunden zwischen Berghausen und Singen müssen weiter Schienenersatzverkehr nutzen

Eine wetterbedingte Verzögerung in Söllingen sorgt dafür, dass der KVV zwischen Berghausen und Singen Bussen statt Bahnen einsetzt

Der Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Pfinztal-Berghausen und Wilferdingen-Singen wird noch über das Wochenende hinaus andauern.

Das teilt die Albtal-Verkehrsgesellschaft mit. Nun sollen die Stadtbahnen erst am Montag nach dem Wochenende wieder fahren, pünktlich vor dem Berufsverkehr ab 4 Uhr morgens.

Der Grund für die Verlängerung des SEV ist schlechtes Wetter – das verhindert nämlich das geplante Einheben von insgesamt vier Brückenelementen an der Baustelle des einstigen Bahnübergangs in Pfinztal-Söllingen. Dort sollten von Donnerstagfrüh bis Freitag in die Morgenstunden die insgesamt vier Ersatzbrücken installiert werden.