Baden Volleys locken Libero-Talent mit bekanntem Namen nach Karlsruhe

Die Baden Volleys des SSC Karlsruhe haben sich ein weiteres Talent mit Friedrichshafener Ausbildungs-Hintergrund geangelt. Anders als die schon bekannten Neuzugänge Felix Baumann und Milan Kvrzic, die nach ihrer Internatszeit am Bodensee beim Berliner Stützpunktteam VCO schon Bundesligaluft schnupperten, kommt Mika Ahmann direkt von den Youngstars Friedrichshafen zum Karlsruher Erstliga-Aufsteiger.

„Mika ist ein außergewöhnlicher Junge mit einer klaren Vorstellung, wie er sich weiterentwickeln will. Er passt sehr gut in unser Konzept“, so Volleys-Sportdirektor Diego Ronconi über den 17 Jahre alten Libero. Ahmann erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag, wird am Karlsruher Sportgymnasium OHG in dieser Zeit auch sein Abitur machen und dabei das Modell der Schulstreckung nutzen.

Aktuell steht Ahmann unter anderem mit seinem künftigen Volleys-Teamkollegen Baumann mit der deutschen Auswahl bei einem internationalen U19-Turnier in Portugal auf dem Feld. Auch im Beachvolleyball bildeten die beiden schon ein erfolgreiches Duo. Auf Sand ist Ahman übrigens ebenfalls Jugendnationalspieler - was bei seinen Eltern nicht verwundert.

Ahmanns Vater gewann bei Olympia Bronze

Zusammen mit Axel Hager gewann Papa Jörg Ahmann bei den Olympischen Spielen in Sydney Bronze, das Duo gilt als Wegbereiter des professionellen Beachvolleyballs hier im Land. Und Mutter Andrea Ahmann war unter anderem Vize-Europameisterin auf Sand. In der Halle war Jörg Ahmann als Bundesligaspieler aktiv, nun tritt Sohn Mika in Karlsruhe in dessen Erstliga-Fußstapfen.

„Den Ball habe ich natürlich dank meiner Eltern bereits in den Kinderwagen gelegt bekommen“, erklärt Mika Ahmann, dessen Heimatverein der TSV Schmiden ist und der in den vergangenen zwei Jahren für die Youngstars Friedrichshafen in der Zweiten Liga Süd spielte.

Das Libero-Talent stand dabei in der abgelaufenen Runde, in der die Volleys ihr zweites Meisterstück feierten, bei allen Partien auf dem Feld. Bemerkenswert: Ahmann sammelte dabei eine goldene und sieben silberne MVP-Medaillen.

Am 18. Geburtstag Pokal in Lüneburg

Seinen 18. Geburtstag wird Mika Ahmann am 4. November wohl im Kreis der Baden Volleys feiern: Am 4. oder 5. November nämlich gastiert der Aufsteiger im Pokal-Achtelfinale bei Champions-League-Teilnehmer SVG Lüneburg.

Die Erstliga-Premiere für die Baden Volleys und Ahmann steigt eine Woche zuvor in der neuen Heimspielstätte Lina-Radke-Halle: Am 28. Oktober (20 Uhr) beginnt gegen Herrsching das Karlsruher Bundesliga-Kapitel im Volleyball.