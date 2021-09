Die Vollsperrung der B293 in Berghausen wird nicht wie geplant am 20. September aufgehoben. Wegen Engpässen beim Baumaterial wird sie um einen Monat verlängert. Auch die B10 wird voll gesperrt.

Die Vollsperrung der B293 in Pfinztal-Berghausen wird wegen Verzögerungen im Bauablauf verlängert. Wie das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt, bleibt der Bereich nach der Einmündung der K3541 bis zum Ortsausgang in Richtung Jöhlingen bis zum 22. Oktober gesperrt.

Seit dem 29. Juli wird die B293 in Berghausen saniert. Parallel wird auch die Grundwasserwanne auf der B293 und K3541 halbseitig erneuert.

Bisher vorgesehen war laut RP ein Ende der Vollsperrung am 20. September. Hauptgründe, die zu den Verzögerungen führten, sind zum einen Lieferschwierigkeiten bei Borden und Pflastern, bei denen es zu ungewöhnlich hohen Lieferzeiten kommt.