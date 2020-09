Bürgermeister von Walzbachtal: „Integration funktioniert nur von beiden Seiten“

Timur Özcan wurde vor einem Jahr zum Bürgermeister von Walzbachtal gewählt. Mit 29 Jahren ist er der jüngste Bürgermeister im Landkreis Karlsruhe. Mit unserem Redaktionsmitglied Patric Kastner redet er darüber, was er sich leichter und schwerer vorgestellt hat und was in den nächsten 365 Tagen auf der Agenda steht.

Herr Özcan, wie haben sich die ersten 365 Tage als Bürgermeister angefühlt?