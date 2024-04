CDU will schnelle Umsetzung der B293-Umgehung in Walzbachtal

Der CDU-Landtagsabgeordnete Ansgar Mayer berichtet dem Walzbachtaler CDU-Ortsverband, was die Landesregierung zur Ortsdurchfahrt sagt.

Vor-Ort-Termin in Jöhlingen

Regelmäßig beklagen Landes- und Bundespolitiker aller Parteien bei Vor-Ort-Terminen die Belastung durch den Verkehr, der sich durch den Walzbachtaler Ortsteil Jöhlingen wälzt.

Auch aus Sicht der Landesregierung sei die zeitnahe Umsetzung der B293-Umgehung dringend geboten, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Ansgar Mayr, der sich an Ostern mit einer Delegation des Walzbachtaler CDU-Ortsverbands am neuralgischen Punkt bei der Bahnunterführung in Jöhlingen traf.

Diese Ansicht werde auch vom baden-württembergischen Verkehrsministerium geteilt, so Mayr.

Platzverhältnisse in Jöhlingen behindern den Verkehrsfluss

Der Landtagsabgeordnete zitierte bei dem Vororttermin eine Antwort auf eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung. Die aktuelle Verkehrssituation behindere den reibungslosen Verkehrsfluss und gefährde demnach die Sicherheit der Anwohner.

Insbesondere die schmalen Straßenquerschnitte und engen Kurvenradien stellten eine Gefahr dar, die nicht länger ignoriert werden könne.

„Gemeinsam setzen wir uns für eine Verbesserung der Verkehrssituation und der Lebensqualität in Jöhlingen ein“, bekräftigte der Walzbachtaler Ortsverbandsvorsitzende Tino Villano diese Position. Aktuell befinde sich die Maßnahme im Planfeststellungsverfahren. Dieser Prozess müsse zügig voranschreiten, damit die Umsetzung wie geplant erfolgen kann.

„Wir drängen darauf, dass der Planfeststellungsbeschluss noch in diesem Jahr erfolgt, um den Zeitplan für den Baubeginn im Jahr 2028 einhalten zu können“, sagte Villano.