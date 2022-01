Premiere in Wössingen

Erster Narrenbaum in Walzbachtal trotzt der Pandemie

In der Krise werden die Menschen kreativ. Für Narren gilt das eh und je. In Wössingen ist der Narrenbaum dafür Zeichen. Am Samstag wird er zum ersten Mal aufgestellt und wird vielleicht Vorbild für andere Vereine.