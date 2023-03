21 Meter Durchmesser

Mini-Kreisel in Walzbachtal-Wössingen soll Gefahren reduzieren

Die auf neun Monate angesetzten Arbeiten am „Falltor“ in Walzbachtal-Wössingen haben begonnen. Der entstehende Kreisverkehr soll die Probleme am unübersichtlichsten Verkehrsknotenpunkt lösen.