Mystischer Zufluss

Naturdenkmal: Wössinger Hungerquelle signalisierte schlechte Zeiten

Seltenes Naturschauspiel: Um die Mutter des Walzbachs ranken sich Sagen und alte Dokumente sehen in der Wössinger Hungerquelle ein Zeichen für Not. Fast immer ist ihr Quelltopf leer. Vor allem in den letzten trockenen Jahren.