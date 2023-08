Wegen Lkw-Verkehr in Wössingen: Politiker fordert Lösung vom Land

Seit drei Wochen tobt das Verkehrschaos in Wössingen. Die Anwohner in den betroffenen Straßen laufen Sturm. Ein Politiker hakt nun beim Land nach.

Der Landtagsabgeordnete Christian Jung (FPD) hat sich wegen der anhaltenden Verkehrsprobleme in Walzbachtal-Wössingen in zwei neuen parlamentarischen Initiativen an die Landesregierung gewandt. Nach eigenen Angaben will Jung erreichen, dass keine Lastwagen mehr unerlaubt durch die Wössinger Wohngebiete fahren und vor allem Kinder gefährdeten.

Außerdem sei unklar, wie die Schienenersatzverkehre von Pfinztal über Walzbachtal nach Bretten in den kommenden Wochen bei Bahn-Streckensperrungen organisiert würden.

Mitte August war der Schienenverkehr zwischen Grötzingen und Jöhlingen-West wegen eines Fahrzeugschadens unterbrochen worden. Ein Busnotverkehr westlich der Haltestelle Hummelberg war nach KVV-Angaben wegen der Sperrung der B293 nicht möglich gewesen.

Anwohner in Wössingen ärgern sich über Lkw-Verkehr in Nebenstraßen

Vor rund zwei Wochen hatte Jung laut eigener Aussage in einer Kleinen Anfrage von der Landesregierung eine Lösung für die Verkehrsprobleme in Wössingen gefordert. Bislang habe er keine Antwort erhalten, so Jung.

Das Karlsruher Regierungspräsidium lässt seit 7. August die Fahrbahndecke der B293 zwischen Wössingen-Ost und Wössingen-West sanieren. Die Bundesstraße ist auf diesem Abschnitt gesperrt.

Zeitgleich finden im Ort in der Wössinger Straße Arbeiten an einem Kreisverkehr statt – auch dort ist kein Durchkommen. Die Folge: Verkehrsteilnehmer umfahren die Stelle durch mehrere Nebenstraßen. Betroffen sind unter anderem die Kirchstraße, die Ludwigstraße und die Seestraße.