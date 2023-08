Bürger in Wössingen fühlen sich nicht mehr sicher, weil viele Lkw durch enge Nebenstraßen fahren. Ein Landtagsabgeordneter hat nun die Landesregierung eingeschaltet.

In der Debatte um die Verkehrssituation in Walzbachtal-Wössingen hat der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung (Wahlkreis Bretten) eine parlamentarische Initiative an die Landesregierung und das Karlsruher Regierungspräsidium gestartet.

Nach eigenen Angaben fordert Jung in einer Kleinen Anfrage von den Landesbehörden, „dass das entstandene Verkehrschaos in Wössingen sofort gelöst wird“. Es gehe vor allem um die Frage, wie man erreichen könne, dass keine Lkw mehr durch die Wössinger Wohngebiete fahren.

Der FDP-Politiker hatte sich am Montag selbst ein Bild vor Ort gemacht. In seiner Anfrage warnt Jung unter anderem vor Gefahren für die Bürger im Ort, darunter Schul- und Kindergartenkinder.

Das Karlsruher Regierungspräsidium lässt seit 7. August die Fahrbahndecke der B293 zwischen Wössingen-Ost und Wössingen-West sanieren. Die Bundesstraße ist auf diesem Abschnitt gesperrt.

Zeitgleich finden im Ort in der Wössinger Straße Arbeiten an einem Kreisverkehr statt – auch dort ist kein Durchkommen. Die Folge: Verkehrsteilnehmer umfahren die Stelle durch mehrere Nebenstraßen. Betroffen sind unter anderem die Kirchstraße, die Ludwigstraße und die Seestraße.