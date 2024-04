Ende einer Ära

„Mrs. KRK“ macht den Abgang: Warum Erfolgstrainerin Tatjana Bachmayer den Karlsruher Turnstützpunkt verlässt

Drei Tage Training am Bundesstützung in Chemnitz, den Rest der Woche als Cheftrainerin der Kunstturn-Region in Karlsruhe – so sah das Pensum von Tatjana Bachmayer zuletzt aus. Nun vollzieht die 50-Jährige einen radikalen Schnitt.