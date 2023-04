Mit sehr gemischten Gefühlen. Die Voraussetzungen sind für uns nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Chiara Moiszi fällt verletzt aus, auch Amelie Pfeil ist nicht voll einsatzfähig. Anna-Lena König kommt gerade von der EM, auch sie wird keinen Vierkampf turnen. Zudem fehlt uns diese Saison unsere niederländische Gastturnerin Sana Veerman. Wir kooperieren dafür mit einen Verein in Rom, zwei Juniorinnen werden uns in Regensburg zum Auftakt unterstützen. Auch auf unsere Juniorinnen werde ich zurückgreifen.