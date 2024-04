Umstrittener Stellvertreter

Wegen AfD-Kandidatur: Elternbeirat in Pfinztal beantragt Neuwahl

Der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende am Ludwig-Marum-Gymnasium in Pfinztal will für die AfD in den Gemeinderat einziehen. Im Gremium regt sich Widerstand.