Für pflegende Angehörige ist es belastend, so gebunden zu sein, dass man kaum noch Zeit für sich selbst hat, dass man immer diese Sorge trägt. Gespräche können eine mögliche Entlastung sein. Wir haben in der Corona-Krise eine virtuelle Angehörigen-Gesprächsgruppe eingeführt. Die wird sehr gut besucht. Da erleben wir, dass das Gespräch untereinander dazu führt, dass neue Perspektiven geschaffen werden, dass man merkt: Ich bin nicht allein. Das kann eine große Hilfe sein. Wenn man es dann noch spickt mit Tipps vom Profi, was es zum Beispiel noch für Leistungen von der Pflegekasse gibt, dann gehen die Angehörigen häufig gestärkt aus der Beratung. Wir sind interessiert daran, den Angehörigen so viel Wissen zu vermitteln, dass sie wieder autonom und souverän in ihrem Pflegealltag werden, weil sie bestimmte Dinge abgeben können.