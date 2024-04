Polizei in Karlsruhe sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der A5

Ein Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen beim Auffahren auf die Autobahn einen Verkehrsunfall verursacht und sich danach von der Unfallstelle entfernt.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen auf der Bundesautobahn 5 zwischen Kronau und Karlsruhe einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Lkw-Fahrer gegen 10 Uhr von der Tank- und Rastanlage Bruchsal auf die A5 in Richtung Karlsruhe. Als der Fahrer vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah er dabei einen weißen Pkw. Zum Ausweichen wechselte der Pkw-Fahrer auf die mittlere Fahrspur, wo sich jedoch ein Nissan-Fahrer befand. Dieser wechselte zum Ausweichen auf die linke Spur und stieß dort mit einem Skoda zusammen. Der Lkw-Fahrer und der weiße Pkw fuhren weiter in Richtung Karlsruhe.

Der 54-jährige Nissan-Fahrer und der 28-jährige Skoda-Fahrer blieben unverletzt, jedoch ist bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstanden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.