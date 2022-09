Am Kammertheater Karlsruhe schlüpft Susanne Eisenberg für das Stück „Songs for You“ in die Rollen von fünf weiblichen Gesangsstars, von der Chansonlegende Piaf bis zur Operndiva Callas.

Der Titel täuscht - und trifft zugleich voll zu. „Songs for You“ nennt das Kammertheater Karlsruhe seine erste Produktion in der neuen Saison, obwohl das Musical im Original „Songs for Nobodies“ heißt.

„Songs for You“ trifft aber ebenfalls den Kern der Geschichten, die in diesem Stück erzählt werden. Denn es sind fünf Geschichten, in denen Songs großer Stars das Leben ganz gewöhnlicher Menschen verändern.

Die australische Erfolgsautorin Joanna Murray-Smith (in Deutschland bekannt durch ihr Stück „Switzerland“ über Patricia Highsmith) erinnert an fünf weibliche Gesangsstars der 1940er bis 1960er Jahre: die Hollywoodgröße Judy Garland, die Countrysängerin Patsy Cline, die Chansonlegende Edith Piaf, die Jazzpionierin Billie Holiday und die Operndiva Maria Callas.

Geschildert werden diese überlebensgroßen Figuren aus der Sicht ganz normaler Frauen. So wie Beatrice Ethel Appleton, die zwar einen wohlklingenden Namen, aber einen mäßigen Job und ein kaputtes Privatleben hat: Die Mittdreißigerin arbeitet als Toilettenfrau im Restaurant eines Nobelhotels und wurde gerade von ihrem Mann verlassen.

Hollywoodgröße tröstet die Klofrau

Da steht plötzlich Judy Garland vor ihr (auch ein Star muss mal aufs Örtchen). Es entspinnt sich ein Gespräch - und schließlich singt Judy Garland, nur für die verlassene Toilettenfrau. Die sich dadurch nicht mehr verlassen fühlen muss.

Es sind sehr unterschiedliche Geschichten, die „Songs for You“ erzählt: Unter anderem gibt es da eine Platzanweiserin, die nach einem Auftritt von Patsy Cline ihr Leben ändert, sowie eine Bibliothekarin, die ohne Edith Piaf gar nicht am Leben wäre.

Vor allem aber sind es sehr unterschiedliche Stücke, die hier von einer Darstellerin zu singen sind. Murray-Smith hat „Songs for Nobodies“ für die australische Sängerin Bernadette Robinson geschrieben, die dafür 2019 am Londoner West End den Olivier-Award erhielt.

Darstellerin lässt Bravourstück leicht wirken

Wer dieses Ein-Frau-Musical auf die Bühne bringt, wagt sich also an ein Bravourstück. Der nun in Karlsruhe zu erlebenden Susanne Eisenkolb gelingt es großartig, all das ganz leicht und selbstverständlich wirken zu lassen.

In der Inszenierung von Stefan Huber genügt ihr jeweils ein kleines Requisit, um die Rolle zu wechseln. Und gesanglich wandelt sie trittsicher vom dramatischen Musicalgesang über eingängigen Country, trotzigen Chanson und rauchigen Jazz bis zur glasklaren Opernarie.

Das wird vom Premierenpublikum zu Recht mit reichlich Szenenapplaus und am Ende der gut 90-minütigen Vorstellung mit „standing ovations“ bedacht.

Zumal Susanne Eisenberg und die dreiköpfige Liveband (Patricia Martin, Geneviève O’Driscoll und Jonathan Schierhorn) das Stück auf der intimen Bühne der Spielstätte K2 auch für das Publikum wirklich als „Songs for You“ spielen.