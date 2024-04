PS Karlsruhe Lions haben ihren Startplatz in den Play-offs schon sicher

Die 1.500 Besucher in der Lina-Radke-Halle – zumindest diejenigen, die es mit den PSK Lions hielten – hatten Grund zum Feiern. Der Mannschaft von Aleksandar Scepanovic gelang beim 91:74 (51:26)-Erfolg über die Nürnberg Falcons nicht nur die Revanche für die 67:82-Niederlage im Hinspiel, sondern auch die vorzeitige Qualifikation für die Play-offs in der Zweiten Basketball-Bundesliga.

38 Punkte reichen den PSK Lions bereits für die Play-off-Teilnahme

Einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde in der Pro A sind die Lions, die jetzt 38 Punkte auf dem Konto haben, nicht mehr von einem Play-off-Platz zu verdrängen.

Dabei hatte die Mannschaft in dieser Saison immer wieder Rückschläge zu verkraften. O’Showen Williams fiel zu Beginn mit einer Schulterverletzung aus, im weiteren Verlauf der Runde standen Kapitän Julian Albus (Sprunggelenk und Knie), Jason Ani (Mittelhandbruch) und zuletzt auch Garai Zeeb (Schulterverletzung) nicht zur Verfügung.

Umso mehr würdigte Lions-Coach Scepanovic die Leistung seiner Mannschaft, die sich „trotz aller Schwierigkeiten, die wir in dieser Spielzeit hatten, immer wieder durchgekämpft und jetzt die Play-offs erreicht hat“.

Gegen Nürnberg ließen die Lions von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie dieses Ziel erreichen wollen. Vom Anpfiff an war das Team da. Williams, der zusammen mit Victor Bailey (je 18 Punkte) Top-Scorer bei den Lions war, versenkte schon nach 27 Sekunden einen Dreier zur Führung und diese gab das „Karlsrudel“ in der gesamten Spielzeit nicht mehr ab.

Mit 25 Punkten Vorsprung in die Halbzeitpause

In der ersten Halbzeit fand Nürnberg überhaupt kein Mittel gegen das schnelle und variable Spiel der Lions, die trafen wie sie wollten und mit einem Vorsprung von 25 Punkten in die Pause gingen.

Auch Nachwuchsspieler Terry Haarmann, der insgesamt fünf Punkte machte, konnte sich in die Liste der Korbschützen eintragen. Und als die Mannschaft nach der Halbzeit kurzzeitig unkonzentriert war und Nürnberg nach einem 9:0-Lauf verkürzen konnte, nahm Scepanovic eine Auszeit, nach der sich seine Mannschaft wieder fing und auf Kurs blieb.

Am Ende stand der 19. Saisonsieg der Lions, obwohl mit Garai Zeeb, für den die Saison nach einer Schulterverletzung aus dem Spiel bei Vechta II gelaufen ist, erneut ein Spieler aus der Stammformation ausfiel. Mit Julian Albus war aber der Kapitän wieder an Bord. Seit dem 3. März hatte dieser aufgrund von Kniebeschwerden kein Spiel mehr bestritten. Jetzt stand Albus wieder auf dem Parkett, traf dreimal aus der Distanz und machte insgesamt zwölf Punkte.

Starke Dreierquote von Kapitän Julian Albus

„Das Knie hat gehalten und am Handgelenk war ich ja nicht verletzt“, scherzte der 31-Jährige nach Spielschluss im Hinblick auf seine starke Dreierquote und freut sich jetzt auf die Play-offs. „Gegen wen wir am Ende spielen müssen, ist eigentlich egal. Wir müssen so oder so gegen ein Top-Team der Liga antreten. Aber wir können auch gegen diese Mannschaften bestehen“, so Albus.

Zum Abschluss der Hauptrunde gastieren die Lions am kommenden Samstag bei den Baskets Koblenz. Dort will man siegen, um möglichst mit einem Erfolgserlebnis in die Play-offs zu starten, in denen möglicherweise auch Jason Ani nach ausgeheiltem Mittelhandbruch wieder zur Verfügung steht.

PSK Lions: Williams 18 Punkte/2 Dreier, Bailey 18/2, Dibba 15/1, Albus 12/3, Jostmann 10/0, Dent 6/0, Haarmann 5/0, Tunstall 4/0, von Waaden 3/1.