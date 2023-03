Ausrufezeichen im Play-off-Kampf

Nächstes Offensivspektakel: PSK Lions legen gegen Hagen stark nach

Am Freitag überrollten die PSK Lions auswärts die Gladiators Trier. Am Sonntag gastierte Hagen in Karlsruhe – und bekam ebenfalls mehr als 100 Punkte eingeschenkt.