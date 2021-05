Landwirte beklagen trockene Böden

Trotz ständigem Regen: Die Grundwasservorräte in Mittelbaden und Karlsruhe sind leer

In den vergangenen Wochen war der Regenschirm zwar ein wichtiges Accessoire beim Verlassen des Hauses. Doch so viel Regen hat die Region in Summe nicht erreicht. Die tieferen Speicher sind weiterhin leer.