Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden hat es in einem Restaurant-Gebäude in Rheinstetten-Forchheim gebrannt. Die Ursache ist unklar.

Ein Brand in einem Restaurant- und Wohngebäude in Rheinstetten-Forchheim hat Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nach Informationen der Feuerwehr brach das Feuer gegen 18 Uhr im Keller des Gastronomie-Betriebs in der Hauptstraße aus.

Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und mehr als 60 Mann vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzte gab es keine.

Neun Mitarbeiter des Restaurants konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Zwei Bewohner mussten von der Feuerwehr aus dem ersten Obergeschoss des Hauses mithilfe von Dreheitern ins Freie gebracht werden.

Polizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf

Erst am Sonntagabend war im Hauskeller des Gebäudes eine Waschmaschine in Brand geraten. Wie die Polizei Karlsruhe am Montag bekannt gegeben hatte, war das Feuer in diesem Fall durch einen technischen Defekt ausgebrochen.

Die Polizei hat auch bei dem erneuten Kellerbrand die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.