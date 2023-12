Schon wieder ein Brand in Rheinstetten. Schon wieder brennt ein Auto. Schon wieder lodern die Flammen in der Nähe der Schwarzwaldschule in Forchheim in der Vogesenstraße. Wieder handelt es sich allem Anschein nach um Brandstiftung. Wieder gibt es keinen konkret Tatverdächtigen. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, heißt es von der zuständigen Polizeipressestelle.

Was wir bis jetzt wissen: Im aktuellen Fall wurde am Mittwoch ein Passant gegen 16.30 Uhr auf ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Vogesenstraße aufmerksam und wählte den Notruf.

Polizeisprecher bestätigt: Sehr wahrscheinlich wieder Brandstiftung

Zwar konnte die Feuerwehr laut Mitteilung der Polizei den Brand rasch löschen, am Auto selbst entstand aber ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schriftlich heißt es von der Polizei weiter: „Wer und was den Brand ausgelöst hat, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen.“ Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt aber ein Sprecher des Polizeipräsidiums, dass es sich sehr wahrscheinlich um Brandstiftung handle und die Kriminalpolizei mit diesem Fall betraut werde.

Vier Brände in kurzer zeitlicher Abfolge

Die Unsicherheit in der Bevölkerung von Rheinstetten ist indes schon seit Wochen spürbar. Seit dem Beginn dieser Serie von ominösen Bränden im Umfeld der Schwarzwaldschule Ende November.

Schon vor knapp zwei Wochen hatte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass die Ermittlungen den Verdacht einer Brandstiftung an einem Pkw sowie an einem Wohnmobil erhärtet hätten. Beide Fahrzeuge hatten im Abstand von nur einem Tag, am 22. und 23. November, im näheren Umfeld der Schwarzwaldschule in Forchheim gebrannt.

In den vergangenen zwei Wochen war es ruhig geblieben

Zuvor hatte bereits ein Fahrrad im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Weinbrennerstraße gebrannt. Und noch am selben Tag, an dem auch das Auto angezündet worden war, brannte um kurz nach 20 Uhr eine Garage im Hirtenweg.

Seitdem war es ruhig geblieben. Bis zum Mittwoch. Wie schon Ende November sucht die Polizei auch diesmal nach Zeugen.

Fest steht: Vier der mittlerweile fünf Brandorte liegen räumlich sehr nah beisammen, nur der Garagenbrand im Hirtenweg war etwas weiter entfernt. Das bestätigt auch das zuständige Karlsruher Polizeipräsidium auf Nachfrage unserer Redaktion. Mehr wollten die Beamten zuletzt aber nicht sagen.

Noch keine neuen Erkenntnisse

Am Donnerstagmorgen teilt das Polizeipräsidium auf Nachfrage lediglich mit, dass es auch bei den zurückliegenden Brandfällen noch keinen neuen, verkündbaren Ermittlungsstand gegenüber Ende November gebe. Damals hieß es aus dem Präsidium: Man verstehe, dass „die Bevölkerung möglichst zeitnah über den Fortgang der Ermittlungen sowie zu einer Sicherheitslage informiert werden möchte“, man bitte aber um Verständnis, dass „wir mit einer frühen Preisgabe von Erkenntnissen den Ermittlungserfolg gefährden würden“.

Feuerwehr und Stadt rufen zu erhöhter Wachsamkeit auf

Feuerwehr und Stadt riefen ebenfalls schon Ende November zu erhöhter Wachsamkeit auf. Die Polizei konzentriert sich nach eigener Aussage aktuell stark auf die Fahndung, nach Absprache mit der Stadt wäre fortan aber auch der verstärkte Einsatz von Streifenbesatzungen im Raum Forchheim möglich, hieß es am Donnerstag.