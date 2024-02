Erneut brennt es im Restaurant Schoko in Rheinstetten-Forchheim

Ein Brand in einem Restaurant- und Wohngebäude in Rheinstetten-Forchheim hat am Sonntagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, brach gegen 22.47 Uhr im Keller des Gastronomie-Betriebs in der Hauptstraße ein Feuer aus. Dort brannten Waschmaschinen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Mitarbeiter des Restaurants wurden beim Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Insgesamt drei Personen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Dritter Brand innerhalb weniger Wochen

Nicht der erste Brand im Forchheimer Restaurant Schoko. Dort hatte es bereits am 17. und 18. Dezember an zwei Abenden in Folge im Keller gebrannt.

Die Polizei ging in beiden Fällen zunächst von Brandstiftung aus, da entsprechende Indizien vorlagen und auch schnell eingeleitete kriminaltechnische Untersuchungen nichts Gegenteiliges ergeben hatten.

Brände im Forchheimer Restaurant Schoko gehen nicht auf Konto des Feuerteufels

Nun gibt die Polizei Entwarnung: doch keine vorsätzliche Brandstiftung. Aus dem zuständigen Karlsruher Polizeipräsidium heißt es von Pressesprecherin Larissa Bollinger schriftlich: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine fahrlässige Handlung am 17. Dezember ursächlich für den Brand in dem Kellerraum des Restaurants gewesen sein.“

Der Brand am Folgetag soll dann „wohl durch einen technischen Defekt an einem Lüftungsgerät oder einer Verkabelung entstanden sein“, so Bollinger. Diesen Schluss ließen die Ermittlungen von Sachverständigen sowie Zeugenbefragungen zu.