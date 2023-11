Frust und Spaß im Trubel: So kommt die offerta an

„Die Offerta ist eine gute Messe“, sagt Ralf Herrgesell. Gerade verabschiedet er sich aus einem Beratungsgespräch. Dann stellt er fest: „Gegen die Offerta kommt der Maimarkt nicht mehr mit.“

Herrgesell offeriert Elektro-Flächenspeicher-Heizungen, die beispielsweise in der Form von großen Spiegeln Bäder nicht nur strahlend erwärmen, sondern auch optisch vergrößern können. „Heute habe ich schon mehr geredet, als neulich bei einer mehrtägigen Messe in Heilbronn“, verrät der quirlige Mann. „Ja, ich verkaufe gut“, antwortet er auf die entsprechende Frage. „Sonst wäre ich nicht jedes Jahr hier“.

Auch Andreas Mack ist Stammkunde auf der Offerta. Seit mehr als 30 Jahren bucht er seinen Stand auf der Verbrauchermesse. Angefangen hat alles einst in der Nancyhalle. Karl W. Hinte war damals der Messechef. „Ein toller Mann, er hat die Offerta groß gemacht“, erinnert sich Mack.

War vor der Pandemie mehr los?

Am großzügigen Stand bietet er Dampfsauger an. Allroundgeräte, mit denen man saugen, wischen oder Fenster putzen kann. Mit dem Verkaufsergebnis der ersten Tage ist er Mack zufrieden. Allerdings fällt ihm auf, dass die Zahl der Aussteller im Vergleich mit früheren Zeiten stark abgenommen hat. Vor Corona sei definitiv mehr los gewesen, ist er sicher.

Dass die Gänge insgesamt breiter und luftiger gestaltet sind, finden Anna Stein, ihr Mann Thomas und die kleine Tochter Emilia gut. Über das Angebot auf der Messe äußern sie sich lobend: „Unglaublich vielfältig.“ Vor allem das Angebot für Kinder hat es ihnen angetan. Zwei große Taschen zeigen sie vor, ausschließlich Spiele sind darin. „Das Ergebnis einer guten Beratung“, schmunzelt Anna Stein. Weihnachten ist schließlich nicht weit.

Es läuft sehr schleppend. Bernhard Liesaus

Heim & Haus

„Vor der Pandemie war auf der Offerta mehr los“, meint Bernhard Liesaus am Stand von Heim & Haus. „Es läuft sehr schleppend“ betont er. In den vergangenen acht Jahren habe er bessere Erfahrungen gemacht. Auf dem Stand von Holger Witzel, Inhaber von Mode Nagel in Durlach, wird 50 Prozent Nachlass geboten. Die Ware wird ihm schier aus der Hand gerissen. Angelika Bier freut sich über ein Schnäppchen: Ein Steppmantel mit Kapuze passe hervorragend.

Modeexperte Witzel hat erst vor drei Jahren den Weg auf die Offerta gefunden. „Nächstes Jahr bin ich wieder hier“, betont er. „Ich bin sehr zufrieden.“ Auch am Marktstand von Christoph Korn geht es hoch her. Obst in allen Variationen und Farben wird hier angeboten. Der Duft von Mandarinen, Äpfeln und Zitronen füllt die Luft. Die Leute drängeln sich um den Stand.

Die meisten greifen nach den Taschen und Plastikkörben, die mit einer bunten Obstauswahl gefüllt sind. Das gefällt Korn. Seit 30 Jahren ist sein Stand Anziehungspunkt für alle, die frisches Obst lieben. „Morgens laufen die Leute bei mir vorbei und nicken freundlich“, sagt der Händler. „Gegen 17 Uhr stehen sie dann Schlange“. Er würde sich freuen, wenn die Kunden früher ihre Wünsche anmelden würden. „Dann könnte ich alles vorrichten.“

Den ganzen Tag Spaß haben

Die beiden Stammkundinnen der Offerta, Kornelia Dillmann und Helga Moster aus der Pfalz, wissen noch nicht, was sie kaufen möchten. In erster Linie geht es den Damen um Spaß auf der Offerta. Dafür haben sie sich den ganzen Tag reserviert. Ein Ehepaar aus Gernsbach hat dagegen klare Vorstellungen: „Wir interessieren uns für ein E-Bike.“ Doch bis zum entsprechenden Stand sind sie noch nicht vorgedrungen.

„Es gibt so viel zu gucken, die Offerta ist wieder klasse“, loben sie. „Wir bleiben regelmäßig in der Aktionshalle hängen.“ Tanzshows, und Sänger gefallen ihnen besonders gut. Zudem treffe man hier immer wieder Bekannte. Weniger zufrieden äußert sich Martin Fortmann von der Firma Natex Brillenreiniger. Der Optiker bietet sein Produkt seit Jahren auf der Offerta an, diesmal läuft es nicht so gut. Nach seiner Auffassung sind viele Faktoren dafür verantwortlich, unter anderem die sinkende Zahl der Besucher.