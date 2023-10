Das bieten Ettlingen und Rheinstetten auf der offerta

Erstmals unter dem Dach der Tourismusgemeinschaft Albtal plus wird sich die Stadt Ettlingen auf der Verbrauchermesse zeigen. Die Stadt Rheinstetten betreibt einen eigenen Stand mit neuem Konzept.

Einige Jahre lang „marschierten“ sie gemeinsam auf die offerta und präsentierten sich Seite an Seite am Stand: die beiden Großen Kreisstädte Ettlingen und Rheinstetten.

Doch damit ist 2023 Schluss. Ettlingen klinkt sich bei der Tourismusgemeinschaft Albtal plus ein, Rheinstetten hat – ganz in der Nachbarschaft – einen alleinigen Stand.

Keine Misstöne zwischen Ettlingen und Rheinstetten

Misstöne gebe es zwischen den zwei Kommunen nicht, sagt Nina Grieshaber vom Ettlinger Stadtmarketing. Und weiter: „Für uns hat sich das bei Albtal plus einfach angeboten. Andere Mitgliedsgemeinden verfahren genauso.“

Ettlingen werde mit dem Pfund „Kultur“ wuchern – von den Schlossfestspielen bis zum Kultur-live-Programm.

Vom Stadtmarketing werde während der Verbrauchermesse täglich ein Mitarbeiter präsent sein, an den Wochenenden und am Feiertag Allerheiligen seien es zwei.

Aus offerta-Erfahrungen wisse man, „dass die Leute gerne Prospekte mitnehmen, diese zu Hause anschauen und dann nach Ettlingen kommen“.

Das Glücksrad dreht sich mit vielen Preisen

Beliebt sei und daher nicht fehlen dürfe am Stand das Glücksrad. Hier gibt es Karten für Kulturveranstaltungen, den Einzelhandel oder auch die Gastronomie zu gewinnen.

Es dreht sich allerdings nur an den publikumsstarken Wochenenden und am Feiertag. Der Aufbau des Gemeinschaftsstandes beginnt am kommenden Donnerstag.

Die Geschäftsführerin von Albtal plus, Bettina Reitze-Lotz, hält die Entscheidung für richtig, als Tourismusgemeinschaft mit einer Zunge zu sprechen und um Besucher zu werben.

Bespielt würden auf der offerta neben dem Feld Kultur die Themen Kulinarik (Feine Adressen im Albtal), Outdoor-Aktivitäten (Wandern, Biken, Geocaching) oder auch Wellness/Wohlfühlen.

Wir haben jede Menge Material dabei. Bettina Reitze-Lotz

Geschäftsführerin Albtal plus

Letztgenanntes durch Bad Herrenalb, Dobel und Waldbronn. „Wir haben dazu jede Menge Material dabei“, erklärt Reitze-Lotz. Printprodukte seien aller Digitalisierung zum Trotz gerade auf der offerta immer „sehr gut nachgefragt“.

Als „Bonbon“ gebe es Geoaching-Schnuppertouren am 29. Oktober, am 1. und am 5. November jeweils um 11 Uhr, um 12, 14 und 15 Uhr.

Wer sich auf Entdeckungstour auf dem offerta-Gelände und die Suche nach dem Albtal-Coin begeben will, muss sich zuvor beim Stand von Albtal plus anmelden.

Während Albtal plus den Stand B 38 in Halle 1 hat, zeigt Rheinstetten an D 27 neun Tage lang Flagge. Alleingelassen fühlt sich die Stadt dabei nicht. „Wir sehen die Veränderung ganz klar als Chance“, teilt Alexandra Roschlau mit, Veranstaltungs- und Kulturkoordinatorin bei der Stadt.

„Mit einem eigenen Stand haben wir jedoch die Möglichkeit, unsere Themen und Schwerpunkte besser in den Fokus zu rücken.“

Aktionstage an allen neun Messetagen

Insgesamt 36 Mitarbeiter sind Roschlau zufolge über die insgesamt neun Messetage am Stand vertreten. Acht Ehrenamtliche helfen mit. Gearbeitet wird in Schichten vormittags und nachmittags.

Zwei Personen sind immer mindestens am Stand, hinzu kommen die Institutionen und Gruppierungen, die sich an Aktionstagen präsentieren.

Den Auftakt macht am Wochenende vom 28. und 29. Oktober das Pamina-Museum für Siedlungsgeschichte, am Montag sind Vertreter des Hallenbads vor Ort und verteilen Wasserbälle, am Dienstag ist der Stadtbetrieb mit seiner beliebten Apfelsaftpressaktion am Start.

„Die Äpfel stammen von regionalen Anbietern, wenn die Ernte es hergibt auch von den Streuobstwiesen in Rheinstetten“, sagt Roschlau.

Von Eis über Windkraft bis zum Spielspaß

Mit einem kleinen Eisstand ist stellvertretend für die Rheinstettener Gastronomiebetriebe am Mittwoch (1. November) das Eiscafé Schlager vor Ort.

Am Tag darauf präsentiert die Stadt ihre Pläne für Windenergie und Nahwärme, bevor am 3. November das Kroko-Mobil inklusive Maskottchen Spielspaß für Kinder mitbringt und die Angebote des Kinder-, Jugend- und Familienbüros präsentiert werden. Den Abschluss macht am 5. November der Kunstverein Rheinstetten.

Außer Informationen über Freizeitangebote und Unterkünfte in Rheinstetten und frisch gepressten Apfelsaft gibt es für Besucher auch ein Gewinnspiel. Als Preise winken Gutscheine für Restaurants und Geschäfte.

„Unser Ziel ist es, aus den Kontakten auf der offerta wiederkehrende Besucher und Ausflügler zu machen“, sagt Roschlau. 20.000 Euro lässt sich die Stadt Rheinstetten den Messeauftritt kosten.