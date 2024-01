Landwirte: „Es reicht“

Hunderte Teilnehmer bei Bauernprotest in Rheinstetten: Worum es wirklich geht

Rund 350 Traktoren fahren in einem lagen Protestkonvoi von Karlsruhe zur dm-Arena in Rheinstetten. Bei ihrem Zug geht es aber längst nicht mehr nur noch um die zurückliegenden Subventionsdiskussionen. Auch Dutzende Handwerker und Spediteure schließen sich an.