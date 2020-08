Junger Mann fängt am Epplesee Königspython ein und bringt ihn per Karton zur Polizei

Ein 21-jähriger Mann hat am Freitagabend am Epplesee einen Königspython entdeckt. Eigenhändig fing er das Tier ein - und brachte es dann im Pappkarton zur Polizei nach Karlsruhe.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz staunten nicht schlecht, als ein 21-Jähriger am Freitagabend ein Königspython als „Fundschlange“ auf dem Revier ablieferte.

Der junge Mann hatte die Schlange laut einem Polizeibericht am Freitag am Epplesee in Rheinstetten entdeckt und kurzerhand eingefangen. Entsprechend verpackt legte er das knapp einen Meter lange Tier dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz vor.

Nach mehreren Telefonaten brachten die Beamten die Schlange schließlich in die Tierklinik. Eine Tierärztin identifizeirte die Schlange als Königspython, eine ungiftige Würgeschlange. Von der Tierklinik aus soll der Python an ein Tierheim weitergegeben werden.