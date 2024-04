Mit Sturmhaube und Pistole überfällt ein Mann die Tankstelle in der Forchheimer Hauptstraße. Was bis jetzt über die Tat bekannt ist.

Ziemlich groß dürfte der Schreck für eine Angestellte der Tankstelle in der Forchheimer Hauptstraße gewesen sein. Ein junger Mann mit Sturmhaube bedrohte die Angestellte am Sonntag um 15.10 Uhr mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchtete der Täter per Fahrrad. So jedenfalls stellt sich die Rekonstruktion der Tat seitens der Polizei am Tag danach dar.

Der Täter war am späten Montagnachmittag noch flüchtig. Umso wichtiger sei eine genaue Rekonstruktion der Tat und eine möglichst genaue Beschreibung des Täters, so die Ermittlungsbehörden.

Man wird schließlich nicht jeden Tag unter Vorhalt einer Pistole überfallen, das löst schon einiges an Stress aus. Polizeisprecher Dennis Krull

zur Schwierigkeit, möglichste genaue Zeugenaussagen zu bekommen.

Das sei aber nicht immer ganz einfach, man müsse alle Faktoren zusammen nehmen und eine Schnittmenge bilden. Zwar gebe es die Aussagen der Tankstellenangestellten und etwaiger Zeugen, doch auch die könnten nicht immer alles genau beschreiben.

„Man wird schließlich nicht jeden Tag unter Vorhalt einer Pistole überfallen, das löst schon einiges an Stress aus. Da achtet man nicht mehr auf jedes Detail“, sagt Polizeisprecher Dennis Krull verständnisvoll.

Daher werde – falls vorhanden – generell auch die Videoüberwachung zurate gezogen. Und das nicht nur von den Tatorten an sich, sondern zum Beispiel auch von Banken oder ähnlichem, was sich möglicherweise in der Nähe befindet, erklärt Krull das allgemeine Vorgehen. Genaue Ermittlungshintergründe zum Forchheimer Fall kann er aus ermittlungstaktischen Gründen am Montag nicht geben.

Polizei hat genaue Täterbeschreibung und sucht Zeugen

Dafür hat die Polizei aber eine ziemlich genaue Täterbeschreibung parat und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Der Täter soll circa 1,80 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt sein. Er hatte einen braun-blonden Drei-Tage-Bart und braune Augen.

Der Täter trug laut Polizei eine schwarze Jacke mit Kapuze der Marke Nike, eine schwarze Sturmhaube, ein weißes T-Shirt sowie einen grünen Rucksack der Marke Puma und blau-weiße Sportschuhe mit Streifen, eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe.

Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Nummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.

In Rheinstetten sorgte die Tat für großes Aufsehen, da der flüchtige Täter unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurde. „Das ist ein normales Vorgehen in einem solchen Fall“, macht Polizeisprecher Krull klar. Auch in den sozialen Medien fand die Tat großen Widerhall.

Täter flüchtet mit auffälligem Fahrrad

Fest steht laut Polizei neben der Täterbeschreibung, dass der Mann die Tankstelle nach dem Überfall zu Fuß verließ, dann aber mit einem „auffälligen neon-orangefarbenen sportlichen Fahrrad in Richtung B36“ flüchtete.

Des Weiteren bestätigt die Polizei, dass die Angestellte der Tankstelle nicht verletzt wurde. Die Beute des Raubes beträgt mehrere Hundert Euro.