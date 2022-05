Reanimationsversuche erfolglos

Junger Mann stirbt wohl an Überdosis in Toilettenhäuschen in Rheinstetten

Vermutlich an einer Überdosis Drogen ist ein 29-Jähriger gestorben, der am Freitagvormittag in einem Toilettengebäude an einer Straßenbahnhaltestelle in Rheinstetten-Forchheim aufgefunden wurde.