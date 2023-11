Nanu, wer ist denn da zu sehen? Schauspieler und Kabarettist Maximilian Schafroth ist am Samstag mit einem Team des Norddeutschen Rundfunk vor der Messe in Rheinstetten gesichtet worden. Was hat er vor?

Jetzt rückt Karlsruhe in den Fokus: Vergangenen Mittwoch war noch „GDL und Weselsky – der letzte Arbeiterführer“ Thema der Satiresendung „extra 3“ des Norddeutschen Rundfunks (NDR).

Nun planen die Macher der Show für kommenden Mittwoch eine Nachlese zum Grünen Parteitag in der Karlsruher Messe. Unter dem Motto „Der Irrsinn der Woche“ war am Samstag der Schauspieler und Kabarettist Maximilian Schafroth in Karlsruhe zugange.

Mit Yoga-Posen vor den Messehallen in Rheinstetten

Seit 2021 hält Schafroth beim „Derblecken“ die jährliche Fastenpredigt zum Fassanstich der Paulaner Brauerei am Münchner Nockherberg. Am Samstag übte er sich bereits frühmorgens direkt vor den Messehallen in Forchheim in Yoga-Positionen. „Parteitag Headquarter“, stand auf dem Bus, mit dem er vorfuhr.

Kurz nach neun Uhr am Vormittag ging er mit seinem Drehteam in die Messehallen. Was genau die Zuschauer bei der Sendung, die am Mittwoch um 22 Uhr auf NDR ausgestrahlt wird und im Anschluss auch über die Mediathek abrufbar sein wird, erwartet, verriet Schafroth auf Nachfrage nicht. Dabei wird wohl viel auch von Zufallsbegegnungen im Parteitagsgelände abhängig gewesen sein.

Schafroth war bereits beim CSU-Parteitag in München vor Ort

Vom CSU-Parteitag in München im vergangenen September wurde, mit ihm als Protagonisten, ein Vier-Minuten-Clip ausgestrahlt. Dabei fuhr Schafroth standesgemäß mit der Kutsche vor dem Maximilianeum – Sitz des bayerischen Landtags in München – vor: Das erinnerte ein wenig an den legendären Sketsch von Hape Kerkeling, verkleidet als Königin Beatrix, bei der Vorfahrt beim Bundespräsidialamt.

Die Satire-Sendung „extra 3“ gilt als die ARD-Konkurrenz zur „heute show“ im ZDF. Auch beim Fassanstich am Nockherberg 2024 ist Schafroth wieder dabei.