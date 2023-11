Live-Ticker zum Bundesparteitag der Grünen in der Messe Karlsruhe

Die Grünen treffen sich in der Messe Karlsruhe in unruhigen Zeiten zum Bundesparteitag. Die BNN begleiten das Geschehen von Donnerstag bis Sonntag mit einem Live-Ticker.

Zahlreiche Proteste sind angekündigt, die Ampel ist im freien Fall: In unruhigen Zeiten treffen sich die Grünen in der Messe Karlsruhe von diesem Donnerstag an zu ihrem Bundesparteitag.

Neben der Wiederwahl des Parteivorstands und der Aufstellung der Liste zur Europawahl geht es auch um inhaltliche Fragen wie Asylpolitik, Klimaschutz und Gaza-Krieg.

Promis wie Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Winfried Kretschmann müssen mit heißen Diskussionen rechnen. Überschattet wird der Parteitag von der Hängepartie beim Bundeshaushalt.

Karlsruhe war 1980 der Gründungsort der Grünen – Live-Ticker zum Bundesparteitag

Die Grünen kehren mit ihrem Delegiertentreffen an ihren Gründungsort zurück. In Karlsruhe wurde die Bundes-Partei 1980 ins Leben gerufen.

Alles, was rund um das Treffen passiert, in der Messehalle in Rheinstetten sowie außerhalb, erfahren Sie hier im Live-Ticker. Von Donnerstagnachmittag bis Sonntag versorgen wir Sie fortlaufend mit Informationen von der Versammlung.