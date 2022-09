In Rheinstetten gibt es am Epplesee auch 2023 wieder eine Sause mit Techno-Beat: Das Grashüpfer Festival startet wieder an Christi Himmelfahrt durch. Der Gemeinderat gab grünes Licht für das Event.

Nach dem erfolgreichen Start an Christi Himmelfahrt am 26. Mai 2022 wird das Grashüpfer-Festival auch 2023, am 18. Mai, auf der Liegewiese am Epplesee veranstaltet.

Das Festival mit elektronischer Musik war von Veranstalter Samir Slim schon für 2020 geplant, damals über drei Tage mit einem anschließenden Festtag für Rheinstettener Vereine, was aber wie auch 2021 der Pandemie zum Opfer fiel. Jetzt soll es also wieder am Vatertag 2023 nur einen Tag am See laufen, zuvor war das Gelände der Messe Karlsruhe einige Jahre lang der Schauplatz.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) Rheinstetten billigte die Genehmigung für den Festival-Tag bei einer Gegenstimme von Otto Deck (BfR), der es aus Naturschutzgründen ablehnte.

3.500 Besucher zählte das Grashüpfer-Festival 2022

Betont wurde, dass beim 2022 von 3.500 Gästen besuchten Festival laut Ordnungsamtsleiter Ronald Daum alles friedlich verlaufen sei und auch der Lärm und die Verschmutzung sich laut Birgit Mangold (Grüne) in Grenzen hielt. Dies auch Dank des Personaleinsatzes von Polizei, Security, DLRG und DRK. 2023 soll die Besucherzahl die Obergrenze von 4.000 nicht überschreiten.

Die Polizei hatte ein großes Aufgebot vor Ort, sie stellte damals das Übliche an Drogendelikten und Körperverletzungen fest, sprach aber von „nicht exorbitanten Zahlen“ (die BNN berichteten). Die Abschlussbilanz des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Tag nach der Sause fiel entsprechend positiv aus.

Stefan Kungl (SPD) regte an, die Absperrung der Familienwiese vor dem Festival-Tag möglichst kurz zu halten, um die Nutzung durch Familien zu ermöglichen.

Rheinstetten könnte Erfahrungen mit dem Festival am Epplesee 2025 nutzen

Daum erläuterte, dass die Naturschutzbehörde Bedenken geäußert habe, das Festival wegen brütender Vögel von Mai auf den September zu verlegen. Die Beleuchtung sei aus Naturschutzgründen nur nach unten gehalten.

Die bei der Veranstaltung „Grashüpfer“ gemachten Erfahrungen könnten auch 2025 für eine Veranstaltung der Stadt Rheinstetten mit den Vereinen zu ihrem 50. Jubiläum genutzt werden. 2025 besteht die Stadt Rheinstetten als solche 50 Jahre.