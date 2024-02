Die B36 auf der Strecke zwischen Karlsruhe, Rheinstetten und Durmersheim soll bereits an diesem Mittwoch Baustelle werden. Die Notsanierung des in Teilabschnitten kaputten Flüsterasphalts beginnt, teilt das Landratsamt am späten Dienstagnachmittag mit.

Pro Fahrtrichtung der B36 wird laut Landratsamt eine Spur gesperrt

Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass abschnittsweise Sperrungen jeweils einer Richtungsfahrbahn erfolgen sollen. Sprich, ab Mittwoch solle in Fahrtrichtung Karlsruhe-Durmersheim sowie Durmersheim-Karlsruhe an den kaputten Teilbereichen nur je eine von zwei Fahrbahnen zur Verfügung stehen.

Das Landratsamt spricht von „umfangreichen Arbeiten zur Reparatur des Asphaltbelags“. Es wird gebeten, den Bereich mit besonderer Vorsicht zu befahren. Die Arbeiten sollen laut Landratsamt dann am Freitag, 8. März, beendet sein.

Landratsamt saniert im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe

Damit die Fahrbahn schnellstmöglich fertig wird, übernehme das Amt für Straßen im Landratsamt (LRA) im Auftrag des Regierungspräsidiums die Notsanierung. Wo genau die Abschnitte liegen, teilt das LRA nicht mit.

Laut Regierungspräsidium wird in Richtung Rastatt zunächst die rechte Fahrspur betroffen sein. Es werde abgefräst und neuer Asphalt eingebaut. Im Anschluss folge eine Oberflächenbehandlung des Fahrstreifens. In Richtung Karlsruhe beschränke sich die Sanierung auf den Bereich vor und nach der B36-Querspange L566 auf Höhe Rheinstetten-Mörsch.