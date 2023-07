An der Verbindung von B10 und B36 geht in Karlsruhe Ende Juli nichts mehr. Was das für Auto- und Bahnfahrer bedeutet.

Ab dem 27. Juli wird die Verbindung zwischen der Südtangente und der B36 im Westen Karlsruhes gekappt. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) erneuern im Kreuzungsbereich Weichen und Gleise. Autofahrer sind aufgerufen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Normalerweise queren täglich 57.000 Fahrzeuge den Bereich. Auch der Bahnverkehr ist unterbrochen.

Die Baustellenplaner haben die Arbeiten bewusst in die überlappende Sommerferienzeit von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelegt.

Sie sprechen von einem „verkehrlich sehr hoch belasteten Knoten“ und hoffen, dass die Auswirkungen dadurch abgemildert werden. Zudem wird auf der Baustelle im Mehrschichtbetrieb rund um die Uhr gewerkelt. Ab dem 10. August wird die Kreuzung laut Plan wieder frei befahrbar sein.

Umleitungsstrecken auf der B36 bereits ab Eggenstein

Davor reiche die Straßenkapazität nur für diejenigen, die in der direkten Umgebung losfahren oder dorthin wollen – für mehr aber auf keinen Fall, so die Prognose. Verkehrsteilnehmer seien „dringend gebeten, die weit vom Baufeld entfernen Verkehrshinweise zu beachten“, heißt es in einer Stellungnahme der VBK. Hinweistafeln gebe es schon auf der B36 in Höhe Eggenstein.

Umgeleitet wird der Verkehr von Norden über die B36 kommend über die Linkenheimer Landstraße und den Adenauerring über die Reinhold-Frank-Straße, den Brauer-Boulevard auf die Pulverhausstraße. Wer aus derselben Richtung die Autobahn ansteuert, dem wird auf Höhe Eggenstein die L604, die L560 und dann der Ostring bis zur Durlacher Allee empfohlen.

Tram- und Stadtbahnlinien werden in Karlsruhe durch Busse ersetzt

Aus dem Süden führt die B36-Streckenempfehlung zunächst auf die Südtangente in östlicher Richtung und dann über Brauerstraße, Adenauerring und Linkenheimer Landstraße auf die Bundesstraße nach Norden.

Für die Zufahrt zum Rheinhafen raten die städtischen Verkehrsplaner nach dem frisch sanierten Edeltrud-Tunnel den Wechsel auf die Pulverhausstraße und die anschließende Rheinhafenstraße.

Im ÖPNV-Netz wirkt sich die Baustelle auf die Tram 5 und die Stadtbahn S5 aus. Für beide fährt ab dem 27. Juli ab dem Entenfang ein Bus-Ersatzverkehr.

Ab dem 10. August ist die 5 wieder unterwegs, nur die S5 wird bis voraussichtlich 10. September wegen weiterer Gleisarbeiten nicht auf den Schienen zwischen Entenfang und Rheinbergstraße rollen. Das war schon während der Vorarbeiten in den Pfingstferien so.

Zweite Großbaustelle am Haupt- und Albtalbahnhof

Die zweite Großbaustelle ab dem 27. Juli wirkt sich stärker auf den ÖPNV als auf den Individualverkehr aus. Auf der Ostseite des Bahnhofsvorplatzes tauschen die VBK ebenfalls Gleise und Weichen aus. Zwischen der U-Haltestelle am Marktplatz (Pyramide) und dem Hauptbahnhof pendelt die temporäre Tramlinie 10. Mehrere Stadtbahnlinien werden über die Kriegsstraße umgeleitet.

Im ersten Bauabschnitt bis zum 17. August biegen die Linien S1/S11, S4, S52, S7 und S8 am Albtalbahnhof nach links in Richtung Karlstraße ab. Den Bahnhofsvorplatz und später den Tunnel erreichen sie nicht. Die Linien 2 von Knielingen-Nord nach Wolfartsweier und 3 von Daxlanden nach Rintheim verkehren ebenfalls nicht regulär, sondern in einer West- und einer Ostschleife. Die Brauerstraße bedient nur der Ersatzbus 12.

Weil auch auf der Ostseite des Albtalbahnhofs an den Gleisen gearbeitet wird, ist für Autofahrer die Nord-Süd-Verbindung von Innenstadt und Südtangente über die Beiertheimer Allee und die Schwarzwaldstraße unterbrochen.

Ab dem 17. August wechseln die Arbeiten auf die Südseite des Albtalbahnhofs, inklusive Ersatzverkehr durch Rüppurr in Richtung Ettlingen. Umfangreiche Informationen zu den Auswirkungen auf den Netzplan hat der Karlsruher Verkehrsverbund auf seiner Webseite veröffentlicht.