Nach Niedrigwasser-Pause: Rheinfähre bei Neuburgweier fährt wieder

Wegen des niedrigen Wasserstands im Rhein war der Betrieb am 10. August eingestellt worden. Am Freitag konnte die Fähre wieder ablegen.

Die Rheinfähre „Baden-Pfalz“, die zwischen Neuburgweier und Neuburg in der Pfalz verkehrt, hat ihren Betrieb am Freitag wieder aufgenommen. Darüber informierte der Betreiber.

Die Fähre verkehrt Montag bis Freitag zwischen 6.45 und 19 Uhr, am Wochenende sowie an Feiertagen zwischen 10 und 19 Uhr.

Wasserpegel ist wieder angestiegen

Der Betrieb war am 10. August eingestellt worden, weil der Wasserstand im Rhein zu niedrig war (wir berichteten).

Damals lag der Pegel an der Messstelle in Maxau bei 3,30 Metern. Am Freitagnachmittag lag er bei 3,50 Metern.

Die Rheinfähre „Peter Pan“, die von Leopoldshafen nach Leimersheim in der Pfalz verkehrt, war am Freitag noch außer Betrieb wegen Niedrigwassers.

Aktuelle Infos zum Fährbetrieb gibt es auf der Website www.rheinfaehre-leimersheim.de