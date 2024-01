Pforzheim: Mann mit Clownsmaske überfällt Tankstelle

Mit gezückter Pistole hat ein Mann in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in Pforzheim überfallen. Sie wurde nicht zum ersten Mal Ziel von Räubern.

Die Tankstelle in der Wilferdinger Straße in Pforzheim ist in der Nacht zum Dienstag überfallen worden. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Ein bewaffneter Mann soll die Tankstelle gegen 3 Uhr nachts mit gezückter Pistole betreten haben. Dabei soll der Täter eine Clownsmaske getragen haben. Er forderte Bargeld.

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Verdächtigem in Pforzheim

Beute machte der Räuber allerdings nicht. Der Kassierer ging laut Polizei „nicht unmittelbar auf die Forderungen ein“. Der Täter verließ dann die Tankstelle in Richtung Richard-Wagner-Allee. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Um diese Zeit wurden zudem Fahrzeuge in der Nähe kontrolliert. Ob das mit der Fahndung im Zusammenhang stand, konnte ein Sprecher nicht direkt auflösen.

Bisher konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Einen konkreten Verdächtigen gibt es laut dem Sprecher bislang nicht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll rund 1,65 Meter groß sein und ein „jüngeres Erscheinungsbild“ haben. Außerdem heißt es in der Täterbeschreibung: schlank, dunkle Haare, und er sprach Deutsch mit Akzent. Er trug eine Clownsmaske und am Oberkörper helle Bekleidung.

Tankstelle wurde schon mehrfach überfallen – unter anderem von Jugendlichen

Die Tankstelle in der Wilferdinger Straße liegt nahe dem Kreisverkehr, wo sich die Bundesstraßen 10 und 294 treffen. Sie wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrmals überfallen.

Ende 2021 waren zwei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Täter in den Verkaufsraum gekommen und hatten einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Zwei Wochen später meldeten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg, man habe dringend Tatverdächtige identifiziert. Die beiden Täter waren demnach 13 Jahre alt. Ein 14-Jähriger soll draußen Schmiere gestanden haben.

Im Februar 2022 erbeutete ein weiterer Täter bei einem Überfall in den frühen Morgenstunden einen niedrigen dreistelligen Betrag.