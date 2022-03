Notunterkunft für Ukrainer

„Viele sind erschöpft und traumatisiert“: Erste Flüchtlinge sind in der Messe Karlsruhe angekommen

Tagelang warteten die vielen Helfer in der Karlsruher dm-Arena vergeblich auf Flüchtlinge. Nun haben die ersten Menschen aus der Ukraine die Messe erreicht. Viele sind traumatisiert. So lief die Ankunft in der Notunterkunft.