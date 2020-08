Unbekannter beschädigt Sandsteinmauer und flüchtet in Rheinstetten

Ein unbekannter Unfallverursacher hat eine Mauer in der Franz-Allgaier-Straße in Rheinstetten beschädigt und ist anschließend geflohen. Die Polizei sucht nach Hinweisgebern.

Ein Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag eine zu einem Grundstück in der Franz-Allgaier-Straße gehörige Sandsteinmauer in Rheinstetten beschädigt. Laut Polizeipräsidium Karlsruhe geschah dies in einem Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 18 Uhr.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach Beschädigung der Sandsteinmauer unerlaubterweise vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro.