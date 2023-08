Den Blick Richtung Himmel richtet die neue Vortragsreihe beim Bildungswerk Rheinstetten. Was dort im Herbst alles geboten ist.

Mit einer geselligen Veranstaltung hat das Mittwochsforum im Bildungswerk der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Rhein­stetten sein Vortragsprogramm Frühjahr/Sommer beendet.

Dabei wurde auch gleich das Folgeprogramm für Herbst/Winter 2023 ausgegeben, teilte das Bildungswerk mit.

Das neue Programm steht unter dem Thema „Blick zum Himmel“ und beginnt am 13. September, mit einer Halbtagesfahrt nach Weil der Stadt zum geführten Besuch des Kepler-Museums, dem sich dann eine Einkehr oder ein Rundgang durch die Stadt anschließt. Anmeldungen für die Fahrt zum Preis von 25 Euro inklusive Führung und Einkehr sind dafür noch möglich.

Bei der Vortragsreihe trifft Wissenschaft auf Religion

Einen „Blick ins Innere von Wolken am Himmel“ gewährt am 27. September der Vortrag von Ottmar Möhler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), und am 11. Oktober vermittelt der vormalige Prälat Traugott Schächtele „überraschende theologische Einsichten auf einer gedanklich himmlischen Reise“.

„Einmal jenseits und zurück!“ Mit dieser Vorstellung erklären am 25. Oktober Studiendirektor i.R. Siegfried Mörtl und Pfarrer i.R. Hartmut Friedrich den Himmel aus naturwissenschaftlicher Sicht.

„Die stillen Trabanten“ beinhalten eine Geschichte über den Siebten Himmel von Clemens Meyer, vorgetragen von Marlis Disqué und umrahmt von Johannes Landhäußer an der Klarinette.

Wie die Farbe „Blau wie der Himmel“ die Kunst erobert, wird die Kunsthistorikerin Simone Dietz darlegen, während die Musikpädagogin und Organistin Iris Küspert am 6. Dezember verspricht, dass nach der Aussage von E. Neumeister „wer sich die Musik erkiest, ein himmlisch Gut gewonnen hat“.

Stern von Bethlehem ist Thema im Dezember

Ausnahmsweise bei einer Abendveranstaltung am 13. Dezember und passend zur Vorweihnachtszeit erklärt Margret Schmidt von den Sternfreunden Durmersheim den Stern von Bethlehem aus astronomischer Sicht.

Die Vorträge finden, soweit nichts anderes angegeben, immer mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Forchheim (Karlsruher Straße 55) statt.

Zur Deckung der Kosten wird ein Betrag von 2,50 Euro erbeten. Eine Anmeldung ist – außer zu der Fahrt am 13. September – nicht erforderlich.