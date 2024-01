Zwei Häuser brennen in Rheinstetten: Großeinsatz der Feuerwehr

Zwei Personen werden bei einem Brand in Rheinstetten verletzt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In der Silvesternacht ist es in Rheinstetten zu einem schweren Brand gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, geriet zunächst Pergola in Brand. Das Feuer griff dann auf zwei Wohnhäuser über. Zwei Personen erlitten Rauchvergiftungen.

Die Ursache für den Brand in Rheinstetten ist noch nicht bekannt

Die Feuerwehr, die mit rund 60 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf insgesamt 600.000 Euro geschätzt.

Beide Häuser sind laut Feuerwehr-Informationen nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.