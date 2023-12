Am Silvesterabend hat im Gladiolenweg in Rastatt ein Gebäude gebrannt. Ausgebrochen ist das Feuer laut Informationen der Polizei gegen 18 Uhr in der Garage eines Hauses.

In der Folge stand diese in Vollbrand und das Feuer griff auf das direkt angrenzende Wohnhaus über. Die Feuerwehr Rastatt konnte den Brand rasch löschen.

Verletzt wurde bei dem Brand in Rastatt niemand

Das Wohnhaus ist unbewohnbar, die Bewohner mussten anderweitig unterkommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Brandursache war nach ersten Ermittlungen ein unsachgemäßer Umgang mit einem offenen Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.